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Sinop'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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Sinop'un yüksek kesimlerinde, özellikle Çangal Dağı bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı bu bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Meteorolojik yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Sinop'ta kar yağışı etkili oldu

SİNOP - Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Çangal Dağı bölgesinde yoğun olarak kendini gösterdi. Yoğun kar, yer yer görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylere ise kar aniden yağmaya başladı. Karın başlamasıyla birlikte köylüler şaşkınlıkla o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteorolojik yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşlar, özellikle yüksek kesimlerde seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sinop'un Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇALIŞKAN - Güncel
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