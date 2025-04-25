Sinop'un Türkeli İlçesinde Zirai Don Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Türkeli'de meydana gelen zirai don sonrası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarım arazileri ve meyve ağaçlarında hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Çiftçilerle görüşen ekipler, elde ettikleri verileri raporlaştırıyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinde ilçede meydana gelen zirai don sonrası hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında tarım arazileri ve meyve ağaçlarında incelemede bulunuldu.
Çiftçilerle de görüşme gerçekleştiren ekipler, elde ettikleri verileri rapor haline getiriyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel