Sinop'un Türkeli İlçesinde Zimari Göleti Projesi Devam Ediyor

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Türkeli ilçesine bağlı 17 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak Zimari Göleti projesinin inşaat süreci sona erdi. Test aşamasındaki göletin birkaç ay içinde hizmete girmesi bekleniyor. Kaymakam Vekili Ahmed Çelik, şantiyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ilçe merkezi ile 17 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak Zimari Göleti projesi çalışmaları devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde yapılan edilen göledin inşa süreci sona erdi.

Test işlemleri süren göledin birkaç ay sonra hizmete alınması planlanıyor.

Türkeli Kaymakam Vekili Ahmed Çelik de gölet şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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