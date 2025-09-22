Haberler

Sinop'un Türkeli İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Araplar Yaylası'nda çıkan örtü yangını, orman ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Araplar Yaylası'nda otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu videoyu konuşuyor! Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu

Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.