Sinop'un Türkeli İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Türkeli ilçesindeki Araplar Yaylası'nda çıkan örtü yangını, orman ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Araplar Yaylası'nda otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel