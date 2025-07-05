Sinop'un Türkeli İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Türkeli İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Ayaz köyünde çıkan makilik alandaki yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve diğer ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Jandarma yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ayaz köyünde makilik alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, sağlık ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Jandarma ekiplerince yangının meydana geldiği bölgede incelemede bulunuldu.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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