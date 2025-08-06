Sinop'un Türkeli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düz köyünde Faruk K. idaresindeki 57 HC 830 plakalı otomobil, Ümit S. idaresindeki 34 CSV 510 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Gülmelek E. ve Sena K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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