Sinop'un Türkeli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
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Yalı Mahallesi'nde devrilen motosikletten yaralı olarak kurtulan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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