Sinop'un Türkeli ilçesinde makilik alanda yangın söndürüldü
Türkeli ilçesindeki Direkli köyünde makilik alanda çıkan yangın, yerel itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Direkli köyündeki makilik alanda yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Jandarma ekiplerince yangının meydana geldiği bölgede incelemede bulunuldu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel