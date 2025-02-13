AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit

Erdoğan, Trump'ı topa tuttu: Büyük bir tehdit
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Sinop'un Türkeli ilçesinde konutlara ilk doğal gaz verildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde konutlara ilk doğal gaz verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi.

15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğal gazın Türkeli halkına hayırlı olmasını diledi.

Halka hizmet etmenin en önemli vazifelerinden biri olduğunu vurgulayan Özarslan, hizmetlerin yapılmasında kendilerine en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Özarslan, "önce millet" anlayışıyla halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Doğal gazın Türkeli ilçemize ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Çünkü biz her zaman önce millet diyoruz. Millete hizmet etmek bizlerin birinci vazifesidir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ise söz verdikleri hizmetleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, "Türkeli halkına ne söz verdiysek Allah'ın izniyle hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bugün itibarıyla bir sözümüzü daha yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. Vatandaşlarımıza doğal gaz hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, doğal gaz meşalesi yakıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
img

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
img

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
img

AK Parti'den TÜSİAD'a sert tepki
Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek

Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya sürpriz destek
Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Almanya'yı savaş alanına çeviren saldırganın kimliği belli oldu
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.