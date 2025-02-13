Sinop'un Türkeli ilçesinde konutlara ilk doğal gaz verildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi.

15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'nde konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğal gazın Türkeli halkına hayırlı olmasını diledi.

Halka hizmet etmenin en önemli vazifelerinden biri olduğunu vurgulayan Özarslan, hizmetlerin yapılmasında kendilerine en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Özarslan, "önce millet" anlayışıyla halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Doğal gazın Türkeli ilçemize ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür ederim. Çünkü biz her zaman önce millet diyoruz. Millete hizmet etmek bizlerin birinci vazifesidir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ise söz verdikleri hizmetleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, "Türkeli halkına ne söz verdiysek Allah'ın izniyle hepsini bir bir yerine getiriyoruz. Bugün itibarıyla bir sözümüzü daha yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. Vatandaşlarımıza doğal gaz hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek, doğal gaz meşalesi yakıldı.