Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu
Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir yunus ölü olarak bulundu. Yunusun yaklaşık bir metre uzunluğunda olduğu ve vücudunda yara izleri olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yunusu kaldırdı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
İlçe sahilindeki bir restoranın çalışanları kıyıya vurmuş yunus gördü.
Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yunusun öldüğü ve vücudunda yara izleri olduğu görüldü.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ölü yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.