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Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu

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Sinop'un Türkeli ilçesinin Kirazlıbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda ölü bir yunus gördü. Türkeli Belediyesi ekipleri, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı. Yunusun ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş bir ölü yunus bulundu.

İlçenin Kirazlıbahçe sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda ölü bir yunus gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi ekipleri, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı.

Yunusun ölüm sebebi yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Güncel

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