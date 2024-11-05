Sinop'un Türkeli İlçesinde Kar Yağışı Başladı
Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Olumsuz hava koşullarının bir gün daha devam etmesi beklenirken, kaymakamlıktan vatandaşlara ulaşımda dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir gün daha devam etmesi bekleniyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da vatandaşlardan özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.