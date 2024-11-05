Sinop'un Türkeli İlçesinde Kar Yağışı Başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgedeki olumsuz hava koşullarının bir gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da vatandaşlardan özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.