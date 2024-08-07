Sinop'un Türkeli ilçesinde hortum görüntülendi
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum kısa sürede etkisini yitirdi ve çevredekiler tarafından kaydedildi. Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumun ardından bölgede yağış başladı.