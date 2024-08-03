Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.