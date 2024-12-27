Sinop'un Türkeli İlçesinde Baca Yangını Söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Gemiyanı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanda çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda apartmanın baca kısmında hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan baca yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gemiyanı Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın baca kısmında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Yangında apartmanın baca kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel