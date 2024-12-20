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Sinop'un Tarihi Kalesi ve Meydanı Yenilendi

Sinop'un Tarihi Kalesi ve Meydanı Yenilendi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile Sinop'un tarihi kimliği ortaya çıkarıldı ve şehir sahna aldırıldı. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlemeler, hem estetik hem de işlevsellik açısından kente değer kattı.

Sinop'un kalesi ve meydanı gün yüzüne çıkarıldı

SİNOP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlememizle Karadeniz'in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık" dedi.

Sinop'un tarihi kimliğini ortaya çıkarıp şehre ferah bir meydan kazandırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi kentin çehresini değiştirdi.

Proje 2021 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sosyal tesislerin kentin kullanımına sunulması için; yol, rekreaktif alanlar, park alanları, çarşı ve cami yapılarını içerecek şekilde başlatıldı.

İlk etapta Atatürk Caddesi üzerindeki yapıların sokak sağlıklaştırması ve cephe iyileştirme çalışmaları tamamlandı. Ardından 37 bin 500 metrekare alanda yürütülen proje kapsamında 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu. Sinop Kalesi ve surlarının çevresindeki metruk yapılar temizlendi. Eski ağız ve diş sağlığı merkezi TOKİ'ye devredilerek yıkıldı ve yerine yeni sosyal alanlar oluşturuldu. Yıkılan iş yerlerinin yerine 23 yeni işyeri inşa edildi.

"Şehrimize nefes aldırdık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından meydanın yeni görüntülerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı'ndaki düzenlememizle Karadeniz'in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık" ifadelerini kullandı.

"Tarihi dokuyu koruduk, çarpık kentleşmeyi önledik"

TOKİ uzmanı ve inşaat yüksek mühendisi Ertan Kul, projenin tarihi dokuyu ortaya çıkarmayı hedeflediğini belirterek, "Projemizin amacı, vatandaşlarımızın keyifli bir vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarını oluşturmaktı. Kentin daha iyi bir şekilde nefes alabilmesi için yeşil alanlarımızı arttırdık. Çocuklarımızın burada oyunu oynayabilmesi için çocuk oyun alanları oluşturduk. Her yaştan çocuğumuzun oynayabileceği çocuk parkları bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın oturup vakit geçirebileceği rekreasyon alanlarımızı oluşturduk" şeklinde konuştu.

Tarihi yapılar korundu

Kul, tarihi yapılar çevresindeki çalışmalarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Projemiz devam ederken tarihi saat kulesini koruduk. İl Jandarma Komutan Binası'nı koruduk. Şehir kulübü binasını koruduk. Ağaçlarımızı koruduk. Projenin devamı sırasında herhangi bir tarihi eser korunması gereken ne kadar önemli yapı varsa bunların bütün hepsini korumak için maksimum hassasiyetle çalıştık. Bu projeyle Sinop'un tarihi surları gün yüzüne çıkmış oldu"

Bölge esnafından tam not

Bölgedeki iş yeri sahipleri de projeden memnun kaldıklarını dile getirdi. Esnaf Esra Yavuz Şen, "Tarihi dokunun öne çıkması güzel oldu. Yıkılan bölümdeki çarpık yapılaşma hem tarihi dokuyu kapatıyordu hem de şehrin hareketini aşağı çekiyordu. Şimdi bu bölgeler daha hareketli hale geldi" dedi. Bir diğer esnaf Erol Gümüş ise "Sinop tarihi bir kent. Sinop'a gelen turistlerimiz tarihi yerleri geziyorlar sürekli. Kent meydanı tarihin gün yüzüne çıkması açısından bizim için iyi oldu" diye konuştu.

Sinop'ta eğitim gören Ada Kızıltoprak, ise "Öncesinde burası daha küçüktü. Şu an her şey genişletildiği için yürüyerek her yere ulaşabiliyoruz. Deniz manzarası ve tarihi yerleri gezmesi daha kolay hale geldi" dedi.

Bir diğer öğrenci Emre Aras, meydanın yeni halinin daha ferah olduğuna dikkati çekerek, "Sinop'un tarihi surları restore edildi. Bu surlar bizim mirasımız. Sinop Meydanı her zamankinden daha güzel bir şekle büründü" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Güncel
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