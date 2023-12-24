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Sinop'un ilçelerinde kar yağışı hayatı zorlaştırıyor

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Sinop'un Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması yaparken, emniyet ve jandarma ekipleri de sürücülere uyarılarda bulundu.

Sinop'un Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.

Bölgede olumsuz hava koşulları, iki gündür etkili olurken kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için kar küreme çalışması yaptı.

Eemniyet ve jandarma ekipleri de kar yağışının bulunduğu yol güzergahlarında tedbir alarak sürücülere uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Ayancık Sinop Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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