Sinop'un Hacıağaç Yaylası'na Mevsimin İlk Karı Yağdı

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Hacıağaç Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte 1856 metre rakımıyla Sinop'un en yüksek noktalarından biri olan Hacıağaç Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar ile birlikte yayla beyaz örtüye büründü.