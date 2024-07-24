Sinop'un Gerze ilçesinde zincir marketlerde denetim yapıldı
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelenerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, reyonlardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelenerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı.
Ekiplerin denetimleri düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.