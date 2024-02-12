Sinop'un Gerze ilçesinde yerel seçim öncesi güvenlik toplantısı düzenlendi
Sinop'un Gerze ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yerel seçimlerde uyulması gereken hususlar, seçim yasakları ve kuralları görüşüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi güvenliği toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ve belediye başkan adayları katıldı.
Toplantıda, yerel seçimlerde uyulması gereken hususlar, seçim yasakları ve kuralları görüşüldü.
Kurum amirlerinin görüş alışverişinde bulunulması ardından toplantı sona erdi.