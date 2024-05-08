Sinop'un Gerze ilçesinde gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekiplerce araçta 186 şişe çeşitli markalarda alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.