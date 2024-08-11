Sinop'un Gerze ilçesinde geleneksel karakucak güreşleri yapıldı

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde geleneksel karakucak güreşleri yapıldı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen karakucak güreşlerinde farklı boylarda 347 güreşçi mücadele verdi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

Güreş ağalığına ise Gerzeli iş insanı Durmuş Sarıkaya seçildi.

Başpehlivan milli güreşçi Adil Mısırcı olurken, başaltı kategorisinde ise Mehmet Çetin birinci oldu.

Şenliğe, Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Abdaloğlu Köyü muhtarı Erkan Ersoy ile siyasi parti ve STK temsilcileri de katıldı.