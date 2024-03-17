Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer köyünde Cevdet Tarhan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Gerze Belediyesinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.