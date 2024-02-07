Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde çalılık alanda çıkan örtü yangını, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ve Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Sazak köyünde çalılık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ile Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.