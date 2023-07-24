Sinop'un Gerze ilçesinde ambalaj atık deposunda çıkan yangın söndürüldü

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan bir ambalaj atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında diğer ambalaj atıkları güvenli bölgeye taşındı.