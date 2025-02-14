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Sinop'un Gerze İlçesinde 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze İlçesinde 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Sinop'un Gerze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, Gerze'de bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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