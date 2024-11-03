Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı

Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında ilk olarak Alaaddin Camisi'nde şehitler için dua edildi. Ardından Selçuklular döneminde kenti çeviren kalelere giriş kapısı olarak kullanılan Lonca Kapısı'nda şehitler için fetih salası, daha sonra ise kapıda yer alan kitabeler okundu.

Buradaki törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Loca Kapısı önünden başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ile devam eden törende, geleneksel okçuluk ve temsili olarak sporcuların halatla kale surlarına tırmanışı gösterileri sunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un kararlılığı ve ordusunun kahramanlığıyla gerçekleşen Sinop'un fethinin 810. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihin milletler için hafıza olduğunu vurgulayan Özarslan, başkalarının hayali kahramanlarını değil, kendi tarihi şahsiyetlerini öğrenmeleri gerektiğini anlattı.

Tarihi gerçekler bilinmeden Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya ve Antalya arasındaki tarihi kültürel bağlantının da kurulamayacağını aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'in bağrında inci gibi duran Sinop'ta 810 yıl önce Kızılelma idealiyle Sultan I. İzzeddin Keykavus'un rüyasını süslemiştir. Türk milletinin Karadeniz kıyısında deniz ile buluşup, Karadeniz kıyısında evi yaptığı ilk yer Sinop'tur. 810 yıldır biz Türklerin evidir ve vatanıdır. Sinop'umuz 810 yıldır biz Türklerin elinde yükselmiş, mavi ile yeşilin arasında özenle muhafaza edilmiştir. Ne mutlu ki 810 yıldır Sinop Kalesi'nin burçlarından destan kokuları yayılmakta, şanlı ecdadımızın bu nadide mirası gönlümüzde her daim dimdik durmaktadır."