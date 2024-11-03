Üye Girişi
Haberler

Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı

Sinop'un fethinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı.

Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilişinin 810. yıl dönümü törenle kutlandı.

Valilik tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında ilk olarak Alaaddin Camisi'nde şehitler için dua edildi. Ardından Selçuklular döneminde kenti çeviren kalelere giriş kapısı olarak kullanılan Lonca Kapısı'nda şehitler için fetih salası, daha sonra ise kapıda yer alan kitabeler okundu.

Buradaki törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Loca Kapısı önünden başlayan yürüyüş Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi.

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tören ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ile devam eden törende, geleneksel okçuluk ve temsili olarak sporcuların halatla kale surlarına tırmanışı gösterileri sunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus'un kararlılığı ve ordusunun kahramanlığıyla gerçekleşen Sinop'un fethinin 810. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihin milletler için hafıza olduğunu vurgulayan Özarslan, başkalarının hayali kahramanlarını değil, kendi tarihi şahsiyetlerini öğrenmeleri gerektiğini anlattı.

Tarihi gerçekler bilinmeden Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya ve Antalya arasındaki tarihi kültürel bağlantının da kurulamayacağını aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Karadeniz'in bağrında inci gibi duran Sinop'ta 810 yıl önce Kızılelma idealiyle Sultan I. İzzeddin Keykavus'un rüyasını süslemiştir. Türk milletinin Karadeniz kıyısında deniz ile buluşup, Karadeniz kıyısında evi yaptığı ilk yer Sinop'tur. 810 yıldır biz Türklerin evidir ve vatanıdır. Sinop'umuz 810 yıldır biz Türklerin elinde yükselmiş, mavi ile yeşilin arasında özenle muhafaza edilmiştir. Ne mutlu ki 810 yıldır Sinop Kalesi'nin burçlarından destan kokuları yayılmakta, şanlı ecdadımızın bu nadide mirası gönlümüzde her daim dimdik durmaktadır."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
TRABZONSPOR FENERBAHÇE canlı izle (HD)! Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.