Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 zanlı, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Zanlılar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan istihbari çalışmaların ardından ilçeye bağlı bir bölgede kazı yaptıkları belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.
Zanlılar gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.