Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam köy ziyaretlerinde bulundu

Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Ozan Civelek, köy ziyaretlerinde bulundu.

Civelek, beraberindekilerle Dumanlı, Çanakçı ve Şeyhhüseyin köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Civelek, köylerdeki çalışmaları hakkında bilgi alarak, vatandaşların taleplerini dinledi.

Köylerin sorunlarının çözülmesi için yetkililere talimat veren Civelek, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

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