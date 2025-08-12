Sinop'un Boyabat ilçesinde yaylada yangın: 2 ev, 2 ahır yandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Kılıçlı Köyü Kuzköy Yaylası'nda çıkan yangında 2 ev ve 2 ahır yanarak zarar gördü. Yangın sırasında 1 inek telef oldu. Yangına Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yaylada çıkan yangın sonucu 2 ev ve 2 ahır yandı, 1 inek telef oldu.
Kılıçlı Köyü Kuzköy Yaylası'nda sabah saatlerinde Bayram Demirci'ye ait ahşap evde başlayan yangın bitişiğindeki aynı kişiye ait eve ve 2 ahıra da sıçradı.
Demirci'nin yaylada kalan oğlu Muhammet Demirci, alevleri gördüğünde eşi ve 3 çocuğunu hızla dışarı çıkarıp evin önündeki ahırların kapısını açıp 40 büyükbaş hayvanın 39'unu dışarı çıkarmayı başarırken 1 inek içerde kalarak telef oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkışıyla ilgili araştırmada bulundu.