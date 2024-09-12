Sinop'un Boyabat ilçesinde üç araç karıştı, sürücüler yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde üç aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.
R.A. idaresindeki 55 GA 801 plakalı kamyonet Boyabat-Durağan kara yolu Akçabük köyü mevkisinde önce karşı yönden gelen M.U'nun kullandığı 57 ACA 471 plakalı otomobille ardından da aynı yönde seyreden S.S. idaresindeki 57 AN 002 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.