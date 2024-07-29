Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Camikebir Mahallesi'nde Boyabat Belediyesi Özel Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Camikebir Mahallesi'nde Boyabat Belediyesi Özel Ormanı'nda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
Bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.