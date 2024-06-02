Sinop'un Boyabat ilçesinde köy muhtarı motosiklet kazası geçirdi
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Daylı köyünün muhtarı Hakan Demircan, motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralandı. Kazanın ardından Demircan, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, motosikleti devrilen köy muhtarı ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Daylı köyünün muhtarı Hakan Demircan'ın (37) kullandığı motosiklet, Esentepe Mahallesi'nde kontrolden çıkıp kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada ağır yaralanan Demircan, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demircan, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.