Sinop'ta sel felaketinin izleri büyük ölçüde silindi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 11 Ağustos 2021'de Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan selin ardından felaketin izlerinin büyük ölçüde silindiğini bildirdi.

Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Üç yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından çalışmalara başlandığına işaret eden Özarslan, "Hamdolsun hem Ayancık hem de Türkeli ilçemizde afetin izleri kısa sürede silindi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ayancık ve Türkeli İlçelerimizi afet bölgesi ilan etmesi, devletimizin tüm imkanlarını hızlı bir şekilde seferber etmesi, ilçelerimizin kısa bir sürede toparlanmasını ve hayatın hızla normale dönmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"79 afet konutunun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir"

Bölge ekonomisinin tekrar canlanması için çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Özarslan, şu bilgileri paylaştı:

"Ayancık ilçemizde TOKİ Başkanlığı tarafından 35 milyon 500 bin TL yatırım bedeli ile 47 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 olmak üzere toplam 79 afet konutunun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ayancık ilçemiz Küçük Sanayi Sitesinde 56 iş yerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Yaşanan sel afeti sonrası hasar gören yol, köprü ve kapanan yollarımız olmuştur. Karayolları ekiplerimizce yapılan ilk ve acil müdahalelerin ardından kalıcı çözümler sağlamak amacı ile hasar gören kesimlerde ihalelerimiz yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Sel afeti olduğu tarihte devam eden ihaleler kapsamında yıkılan Şevki Şentürk, Terminal ve İkisu köprüleri yeniden yapılarak trafiğe açılmıştır. Toplam 12,5 kilometre yol yapımı tamamlanmış olup Ayancık ve Türkeli ilçelerinde hasar gören grup köy yollarındaki çalışmalar da devam etmektedir. Bugüne kadar sel hasarı onarım çalışmaları için toplam 3,32 milyar lira harcama yapılmıştır."

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının afetin ilk gününden itibaren halkın yanında olduğunu belirten Vali Özarslan, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından, vefat ödemesi, tahliye ödemesi, eşya yardımı ve onarım yardımı kapsamında 340 hanemize ve 1214 vatandaşımıza 12 milyon 450 bin lira destek verilmiştir. Bölgemizde afetin izleri büyük ölçüde silindi. Devam eden projelerimiz de tamamlanıp afetin izleri tamamen silinene kadar, durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

Afetin ilk anından itibaren, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, acımızı paylaşıp kederimize ortak olan, varlıklarıyla her daim bize güç veren, devletimizin kudretini güçlü bir şekilde hissettiren değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, Sinop milletvekilimiz Nazım Maviş'e şahsım ve Sinoplu hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."