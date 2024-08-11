Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta sel felaketinin izleri büyük ölçüde silindi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 11 Ağustos 2021'de Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan selin ardından felaketin izlerinin büyük ölçüde silindiğini bildirdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, 11 Ağustos 2021'de Ayancık ve Türkeli ilçelerinde yaşanan selin ardından felaketin izlerinin büyük ölçüde silindiğini bildirdi.

Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.

Üç yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından çalışmalara başlandığına işaret eden Özarslan, "Hamdolsun hem Ayancık hem de Türkeli ilçemizde afetin izleri kısa sürede silindi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Ayancık ve Türkeli İlçelerimizi afet bölgesi ilan etmesi, devletimizin tüm imkanlarını hızlı bir şekilde seferber etmesi, ilçelerimizin kısa bir sürede toparlanmasını ve hayatın hızla normale dönmesini sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"79 afet konutunun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir"

Bölge ekonomisinin tekrar canlanması için çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Özarslan, şu bilgileri paylaştı:

"Ayancık ilçemizde TOKİ Başkanlığı tarafından 35 milyon 500 bin TL yatırım bedeli ile 47 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 olmak üzere toplam 79 afet konutunun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ayancık ilçemiz Küçük Sanayi Sitesinde 56 iş yerinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Yaşanan sel afeti sonrası hasar gören yol, köprü ve kapanan yollarımız olmuştur. Karayolları ekiplerimizce yapılan ilk ve acil müdahalelerin ardından kalıcı çözümler sağlamak amacı ile hasar gören kesimlerde ihalelerimiz yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. Sel afeti olduğu tarihte devam eden ihaleler kapsamında yıkılan Şevki Şentürk, Terminal ve İkisu köprüleri yeniden yapılarak trafiğe açılmıştır. Toplam 12,5 kilometre yol yapımı tamamlanmış olup Ayancık ve Türkeli ilçelerinde hasar gören grup köy yollarındaki çalışmalar da devam etmektedir. Bugüne kadar sel hasarı onarım çalışmaları için toplam 3,32 milyar lira harcama yapılmıştır."

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının afetin ilk gününden itibaren halkın yanında olduğunu belirten Vali Özarslan, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından, vefat ödemesi, tahliye ödemesi, eşya yardımı ve onarım yardımı kapsamında 340 hanemize ve 1214 vatandaşımıza 12 milyon 450 bin lira destek verilmiştir. Bölgemizde afetin izleri büyük ölçüde silindi. Devam eden projelerimiz de tamamlanıp afetin izleri tamamen silinene kadar, durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.

Afetin ilk anından itibaren, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, acımızı paylaşıp kederimize ortak olan, varlıklarıyla her daim bize güç veren, devletimizin kudretini güçlü bir şekilde hissettiren değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, Sinop milletvekilimiz Nazım Maviş'e şahsım ve Sinoplu hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Özarslan Türkeli Ayancık sinop Yerel Haberler Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Metin2 kapanıyor iddiaları gerçek mi? 30 Ağustos'ta Metin2 sunucuları kapanıyor mu? Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? MAÇ SONUCU! Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fatih Karagümrük Amedspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Karagümrük Amedspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SİVASSPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi? Masterchef kim elendi? (İFŞA OLDU) 11 Ağustos Masterchef'te bugün kim elendi? Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elendi mi? Instagram'ın kabul ettiği şartlar nelerdir? Türkiye'nin şartları neydi? Bandırmaspor Erzurumspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Bandırmaspor Erzurumspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bandırmaspor Erzurumspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Bandırmaspor Erzurumspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Chelsea Inter maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Chelsea Inter maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Liverpool Sevilla maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Liverpool Sevilla maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 12-13 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 12-13 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Menemen, Bergama, Seferihisar 12-13 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik 12-13 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Selçuklu, Karatay, Meram 12-13 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Seyhan, Yüreğir 12-13 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi!
title