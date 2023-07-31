Sinop'un Ayancık ilçesinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Ayancık ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçu kapsamında yapılan adli neticesinde 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.