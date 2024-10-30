Sinop Türkeli'de Dere Islah Projesi Tamamlandı
Devlet Su İşleri tarafından yürütülen dere ıslah çalışmalarıyla doğal afetlerin riskleri azaltılacak, halkın güvenliği artırılacak.
Sinop'un Türkeli ilçesinde dere ıslah çalışması yapıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında ilçe merkezinden geçen dere içinde fore kazık çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmayla doğal afetlerin zararının en aza indirilerek, halkın güvenliğinin artırılması planlanıyor.
Öte yandan dere yataklarında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi maddeler, DSİ'ye ait iş makineleriyle temizlenip kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürüldü.