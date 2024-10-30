Üye Girişi
Haberler

Sinop Türkeli'de Dere Islah Projesi Tamamlandı

Sinop Türkeli'de Dere Islah Projesi Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen dere ıslah çalışmalarıyla doğal afetlerin riskleri azaltılacak, halkın güvenliği artırılacak.

Sinop'un Türkeli ilçesinde dere ıslah çalışması yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında ilçe merkezinden geçen dere içinde fore kazık çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla doğal afetlerin zararının en aza indirilerek, halkın güvenliğinin artırılması planlanıyor.

Öte yandan dere yataklarında biriken taş, çakıl, ağaç dalları gibi maddeler, DSİ'ye ait iş makineleriyle temizlenip kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürüldü.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

Devlet Su İşleri Yerel Haberler Türkeli Güncel Çevre Emlak Yaşam sinop

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

Avrupa ülkesi felaketi yaşıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 30 Ekim EXXEN spor canlı izle Feyenoord Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aslıhan And kimdir? Fazıl Say Aslıhan And evlenecek mi? Rusya Google ceza mı verdi? Türkiye Kart nedir, nasıl başvurulur (ULAŞIM)? Yasaklanan saç kurutma makineleri hangileri (TAM LİSTE)? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak? 30-31 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.