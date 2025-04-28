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Sinop Tiridi Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Sinop Tiridi Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
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Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneği (BİLKE), Sinop tiridini tanıtmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, geleneksel ve modern tirid çeşitleri tanıtıldı. BİLKE Başkanı Yaşar Sarıkaya, tiridin sadece bir yemek değil, Sinop'un kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Sinop Bilim Kültür Eğitim Derneğince (BİLKE), "Sinop tiridi"ni tanıtım etkinliği düzenlendi.

Kılıçlı Köyü Sınabeli Kadın Kooperatifi'nde düzenlenen etkinlikte, Sinop tiridi, geleneksel ve modern haliyle bir tabakta buluşturularak tanıtıldı.

BİLKE Başkanı Yaşar Sarıkaya, burada yaptığı açıklamada, Sinop tiridine patent kazandırmak için 2013 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tiridin sadece bir yemek değil, Sinop'un kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu belirten Sarıkaya, bu çalışmanın kente hem ekonomik hem de kültürel katkılar sağlayacağını ifade etti.

Tirit projesinin istihdama dönmesi amacıyla üniversite iş birliğiyle bir yarışma düzenlediklerini hatırlatan Sarıkaya, "Amacımız, tiridin Sinop turizm sektöründe ve lokantalarda hak ettiği yeri alması." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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