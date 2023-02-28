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Sinop'tan gönüllü 14 sıhhi tesisat ustası deprem bölgesine uğurlandı

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Sinop'tan gönüllü 14 sıhhi tesisat ustası deprem bölgesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Sinop'un Boyabat ilçesinden gönüllü 14 sıhhi tesisat ustası, Elbistan ilçesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgede yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla Sinop'un Boyabat ilçesinden gönüllü 14 sıhhi tesisat ustası, Elbistan ilçesine gitti.

Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, sıhhi tesisat ustalarının uğurlama programında yaptığı konuşmada, Boyabat halkının her zamanki gibi cömertliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Ustalara gösterdikleri örnek davranıştan dolayı teşekkür eden Deniz, "Kahramanmaraş Elbistan'da kurulan konteynerlerin sıhhi tesisatını yapmak, bölgede ne kadar problem varsa tamiratını yapmak üzere 14 sıhhi tesisatçımız gönüllülük üzerine bölgeye gidiyor. Allah yollarını açık etsin. İnşallah bölgedeki kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun gidermek, koşullarını iyileştirmek adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Selametle gitsinler, selametle gelsinler." ifadelerini kullandı.

Boyabat Marangozlar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yükselecek de bölgeye gönüllü giden üyelerine teşekkür ederek, "Ülkemizde böyle ustalar, böyle evlatlar oldukça Allah'ın izniyle devletimizle, milletimizle bu felaketin de üstünden geleceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar." dedi.

Sıhhi tesisatçılar, daha sonra iki minibüsle Elbistan'a gitmek üzere yola çıktı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Elbistan Boyabat Sinop Güncel Haberler

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