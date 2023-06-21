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Sinop'tan Diğer İllere Kurbanlık Sevkiyatı Başladı

Sinop'tan Diğer İllere Kurbanlık Sevkiyatı Başladı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan 28 işletmede yetiştirilen kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanların diğer illere sevkiyatı başladı. Toplamda 1311 büyükbaş kurbanlık Trakya bölgesine ulaşacak.

Sinop'un Boyabat ilçesinden diğer illere kurbanlık sevkiyatı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, ilçelerinde 28 işletmede kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Gerekli laboratuvar kontrollerinin ardından kurbanlıkların diğer illere sevklerinin başladığını vurgulayan Usta, "Şu ana kadar 354 büyükbaş kurbanlık tırlarla yola çıkmış olup, sevk işletmeleri arife gününe kadar devam edecek. Toplamda 1311 büyükbaş kurbanlık Trakya bölgesine ulaşmış olacak. Tüm besicilerimize bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Trakya Bölgesi Hisarcık Boyabat Sinop Güncel Haberler

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