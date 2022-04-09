Sinop'taki heyelanda 6 ev hasar gördü - Haberler

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Sinop'taki heyelanda 6 ev hasar gördü

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'taki heyelanda 6 ev hasar gördü

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir köyde yaşanan heyelanda, 6 evde hasar oluştu.

TÜRKELİ, SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde bir köyde yaşanan heyelanda, 6 evde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarmaşık köyünde sağanak ve kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle köydeki 6 ev hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri incelemede bulundu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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