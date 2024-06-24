Sinop'ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Alımına Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca Sinop'ta açılan Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

Vali Mustafa Özarslan, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve diğer ilgililerle Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi binasında incelemede bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul binasında yapılan hazırlıklara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özarslan, 24 derslikten oluşan okulda öğrencilere İngilizce ve Almanca derslerinin de verileceğini söyledi.

İlk öğrencilerini 2024-2025 eğitim öğretim yılında kabul edecek okulun kentin eğitim kalitesini yukarılara çekeceğinden şüphe duymadıklarını anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Buraya gelen çocuklarımıza kaliteli öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle ve Sinop Üniversitesinin akademik gücünden de faydalanarak modern ve çağdaş eğitim vereceğiz. Sinop Üniversitesi ile yapılan iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz, akademisyenlerle birebir temas kurma ve bilimsel projelere katılma fırsatı bulacak. Bu destek, onların akademik ve kariyer hedeflerine ulaşmalarında büyük katkı sağlayacaktır. Bu okul, geleceğin liderlerini, bilim insanlarını ve etkili iletişimcilerini yetiştirerek ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnanıyorum ki bu okul farklı bir zenginlik katacak Sinop'un eğitim kalitesine. Başta Sayın Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."