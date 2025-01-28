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Sinop'ta Yılın Kareleri Oylamasına İlgi

Sinop'ta Yılın Kareleri Oylamasına İlgi
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Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, Anadolu Ajansının 2024'e damga vuran fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Farklı kategorilerdeki fotoğraf seçkisi büyük ilgi gördü.

Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gerzeliler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraf seçkisini inceledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre"" kategorisinde erkek kuaförü Yaşar Kunduz, Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", kasap Adem Baloğlu da Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Simitçi Nurettin Giresun, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan Mehmet Teke, "Özgür Suriye" kategorisinde Mustafa Bathiş'in "Özgürlük uçağı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

İlçede esnaflık yapan Ayhan İstanbullu, Mustafa Taş, Salih Engin ve Bayram Özcan da fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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