Sinop'ta yeni imar planı ağustosta yürürlüğe girecek

İmar planı mahkemece üç yıl önce iptal edilen ve bu nedenle tüm inşaatların durduğu Sinop'ta, belediye tarafından hazırlanan yeni imar planı hayata geçirilecek.

Sinop Belediyesince hazırlanan ve olağanüstü toplanan Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen yeni imar planının ağustos ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AA muhabirine, kentin imar planının bir dernek tarafından yapılan başvuru üzerine 2019 yılında Samsun Bölge İdaresi Mahkemesince iptal edildiğini anımsattı.

Mahkemenin aldığı karar sonrasında kentin üç yıldır imarsız kaldığını vurgulayan Ayhan, çok titiz ve özverili bir çalışmanın ardından yeni imar planında önemli aşama kaydettiklerini söyledi.

Ayhan, geçen yıl ihale ettikleri planın bir hafta önce ilgili firma tarafından belediyeye teslim edildiğini dile getirerek, "Biz de yaptığımız olağanüstü toplantıyla planı mecliste onaylayarak askıya çıkardık. Bir ay askıda kalacak plan, 1 Ağustos'ta yapacağımız olağan mecliste yürürlüğe girmiş olacak." dedi.

Planın hazırlanma sürecinde kendilerini dava eden dernek de dahil her kesimin görüşünün alındığını vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Planı hazırlarken katılımcı demokrasi örneği sergiledik. Plan şu an askıda, itiraz süreçleri olacaktır ama planın tümüne yapılacak itirazları 1 Ağustos'taki meclis toplantısında reddedeceğiz. Çünkü planın bütünüyle ilgili hiçbir endişemiz yok. Tüm hassasiyetleri gözeterek bir plan yaptık ancak vatandaşımızın kendi parseliyle ilgili gözümüzden kaçan herhangi bir maddi hata varsa elbette parsel parsel tüm itirazlar değerlendirilecek, mağduriyet varsa giderilecek."