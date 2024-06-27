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Sinop'ta Yaz Spor Okulları Açıldı

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Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi. Program kapsamında Sinop'ta 20 farklı branşta çocuklara spor eğitimi verilecek.

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından "Yaza hareketli giriyoruz" sloganıyla hayata geçirilen program kapsamında Sinop'ta 20 farklı branşta çocuklara spor eğitimi verilecek.

Vali Mustafa Özarslan, 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaz spor okullarında 3-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere 20 farklı branşta spor yapma imkanı sunacaklarını söyledi.

Sporun sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Yaz okulunda geçireceğiniz zaman ile hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendinizi geliştirirken yeni dostluklar kuracak, farklı bakış açıları kazanacak ve takım çalışmasının gücünü deneyimleyeceksiniz. Bugün hayallerinizi sporla birleştirerek, gelecekte büyük başarılar kazanacağınıza inancımız tamdır. Ülkemizin geleceğini sizler gibi dinamik, öğrenmeye ve gelişime açık çocuklarımız ve gençlerimizin ellerinde görmek, bizleri de geleceğe umutla bakmaya teşvik ediyor. Sizler, gelecekte uluslararası spor müsabakalarında nice zaferler kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaksınız."

Konuşmanın ardından sporcular tarafından boks, jimnastik, güreş, hentbol, judo, masa tenisi ve tekvando gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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