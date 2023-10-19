Sinop'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz Uygulaması Gerçekleştirildi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yayaların yoğunlukta olduğu kavşaklarda 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz' uygulaması yapıldı. Trafik ekipleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıtarak yaya önceliği hakkında bilgi verdi ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yayaların yoğunlukta olduğu kavşaklarda "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz" uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde trafik ışıklarının bulunmadığı Dörtyol ve Köprübaşı mevkisindeki uygulamada trafik ekipleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Sürücülere yaya önceliği hakkında bilgi veren ekipler, kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Güncel