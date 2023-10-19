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Sinop'ta Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz Uygulaması Gerçekleştirildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yayaların yoğunlukta olduğu kavşaklarda 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz' uygulaması yapıldı. Trafik ekipleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıtarak yaya önceliği hakkında bilgi verdi ve kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.