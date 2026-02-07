Haberler

Sinop'ta yasa dışı avcılık operasyonu; 5 güme imha edildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında 5 güme imha edildi ve 5 kişiye idari işlem uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, sulak alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

SİNOP'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından sulak alanlarda yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, avcı gizlenme kulübesi olarak kullanılan 5 güme imha edildi, 5 kişiye idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmalarımızı sulak alanlarımızda da sürdürüyoruz. Sinop'ta gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmalarında 5 şahsa idari işlem uygulandı. Yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 güme imha edilirken, 21 mühre, 2 akü ve 2 ses cihazına el konuldu. Yaban hayatını korumak ve doğal dengeyi sürdürmek amacıyla denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
