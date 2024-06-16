Sinop'ta Yaralı Martı Milli Parklar Ekiplerine Teslim Edildi

Sinop'ta jandarma tarafından yaralı halde bulunan martı, tedavi edilmek üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Merkez ilçeye bağlı Kabalı köyünde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Timi ekipleri, yol kenarında yaralı bir martı buldu.

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan martı, tedavisi ve bakımının yapılması için Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.