Sinop'ta yapımı tamamlanan TOKİ konutlarının hak sahiplerine teslimine başlandı

Sinop'un Durağan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 177 konut ile 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

TOKİ tarafından Buzluk Mahallesi'nde inşa edilen 177 konuttan bir bölümü ile 4 iş yerinin anahtarları, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Konutların bulunduğu alanda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir önemli yatırımı daha kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu tür yatırımların hayata geçebilmesi için güçlü bir irade, sabır ve gayretin gerekli olduğunu vurgulayan Özarslan, el birliğiyle yapılan çalışmanın sonucunda böyle güzel eserlerin sahipleriyle buluşturulduğunu anlattı.

Yeni TOKİ evlerinin ilçedeki komşuluk ilişkilerini de güçlendireceğine inandığını aktaran Özarslan, şöyle konuştu:

"Bugün 177 konutumuzun teslimini yapıyoruz. Ayrıca devletimizin yatırım programına aldığı kent merkezi, Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerimizde toplam 608 yeni konut daha yapılacaktır. Bu konuda yer seçim çalışmalarımız devam etmektedir. Bu proje ve hizmetlerle büyük ve güçlü bir Türkiye yolunda vatandaşlarımıza daha güzel ve huzurlu bir yuva oluşturabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşünceyle yeni sıcak yuvalarının ailelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Özarslan, projeye verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile TOKİ yetkililerine teşekkür etti.

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından bazı hak sahiplerine anahtarları teslim edilerek kurdele kesildi.

Özarslan daha sonra hak sahipleriyle yeni evlerini gezdi.