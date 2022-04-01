Sinop'ta yapımı tamamlanan Beşiktaş Camisi ibadete açıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Beşiktaş Camisi, ibadete açıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, cuma namazı öncesi gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, camilerin ibadet hayatlarının yanı sıra birlik, beraberlik ve kardeşliklerini güçlendiren mekanlar olduğunu söyledi.

Çok kıymetli bir eserin hayata geçmesinde emeği olan herkese şükranlarını sunduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Camiler, minareleriyle sadece şehirlerin, köylerin ufkunda görünen bir silüet değil, o beldenin kimliğinin en önemli göstergesidir. Camiler bizim sadece bedenlerimizi bir araya getiren değil, kalplerimizi, gönüllerimizi, dostluklarımızı da bir araya getiren, bizi buluşturan mekanlardır. Kültürümüzde cami ifadesi sadece ibadet hayatımızı değil, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendiren mekanlar olarak algılanmıştır. Bu kıymetli eserin inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Böyle mübarek ve anlamlı bir günde camimizi ibadete açmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hep beraber sağlıkla, huzurla burada ibadetimizi yapmayı Allah bize nasip eder." diye konuştu.

Cami, duanın ardından cuma namazı ile ibadete açıldı.