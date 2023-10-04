Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 3 sürücüye toplamda 14 bin 593 lira idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta yapılan şok uygulamada 3 sürücüye 14 bin 593 lira ceza yazıldı

Sinop'ta polis tarafından 24 ekip ve 65 personelin katılımıyla yapılan şok uygulamada 3 sürücüye 14 bin 593 lira ceza yazıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin huzur ve güvenliği için gece-gündüz denetimlerine devam ediyor. Polis ekipleri yapılan tarafından yapılan şok uygulamada 319 şahıs ve 275 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 3 sürücüye 14 bin 593 lira idari para cezası uygulandı. - SİNOP